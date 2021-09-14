Ученые оживят мамонтов через 6 лет

Спустя десять тысяч лет после того, как шерстистые мамонты исчезли с лица Земли, ученые решили приступить к реализации амбициозного проекта по возвращению этих зверей в арктическую тундру. Об этом сообщает The Guardian.

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Перспектива оживления мамонтов обсуждается более 10 лет, но в понедельник исследователи объявили о новом финансировании, которое, по их мнению, может воплотить их мечту в реальность.

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Компания Colossal, занимающаяся бионаукой, собрала на проект $15 млн. Ученые изначально задумались о создании гибрида слона и мамонта. Они планировали в лаборатории создать эмбрионы, несущие ДНК мамонта. ДНК же слонов они хотят взять из клеток кожи азиатских слонов, которым угрожает исчезновение. Конкретные гены, отвечающие за шерсть мамонта, изолирующие слои жира и другие приспособления к холодному климату, идентифицируются путем сравнения геномов мамонтов и ныне живущих слонов.

Затем эмбрионы планируют перенести в суррогатную мать или, возможно, в искусственную матку. Если все пойдет по плану, исследователи планируют получить первых новорожденных мамонтов за шесть ближайших лет.

"Наша цель — создать морозостойкого слона, но он будет выглядеть и вести себя как мамонт", — заявил автор работы

Проект оформлен как попытка помочь сохранить азиатских слонов, снабдив их особенностями, позволяющими им процветать на обширных территориях Арктики, известных как мамонтовые степи. Но ученые также считают, что введение стад гибридов слонов и мамонтов в арктическую тундру может помочь восстановить деградировавшую среду обитания и бороться с некоторыми последствиями климатического кризиса.

Например, объедая деревья, звери могут помочь восстановить бывшие арктические луга. Создание в лаборатории животных, похожих на мамонтов, — самый эффективный способ восстановить тундру, считают ученые, работающие над проектом. Но есть и другое мнение.

"Лично я считаю, что приведенное обоснование — идея о том, что можно было бы геоинженерировать арктическую среду с помощью известных нам мамонтов — неправдоподобна", — заявила доктор Виктория Херридж, биолог-эволюционист из Музея естественной истории.