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Видеокартам NVIDIA следующего поколения предсказали подорожание вдвое

Ferra.ruиещё 2
8 часов назад

В сети появилась информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения Ada Lovelace. Если сведения верны, это будут довольно дорогие модели.

Видеокартам NVIDIA следующего поколения предсказали подорожание вдвое
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Китайский портал My Drivers пишет, что флагманская видеокарта RTX 4090 будет стоить $2999. Модель RTX 4080 Ti оценили в $1999, RTX 4080 — в $1199, RTX 4070 — $799, RTX 3060 — $399.

Например, рекомендованная стоимость актуального флагмана RTX 3090 составляет $1499. Конечно, из-за дефицита и перекупщиков данную видеокарту продают по факту по более высокой цене. Но тогда и реальная стоимость RTX 4090 может быть даже выше $2999.

Стоит отметить, что выпуск Ada Lovelace ожидается в 2022 году, поэтому пока к информации о стоимости стоит относиться со скепсисом.

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