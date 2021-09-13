Видеокартам NVIDIA следующего поколения предсказали подорожание вдвое

В сети появилась информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения Ada Lovelace. Если сведения верны, это будут довольно дорогие модели.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Китайский портал My Drivers пишет, что флагманская видеокарта RTX 4090 будет стоить $2999. Модель RTX 4080 Ti оценили в $1999, RTX 4080 — в $1199, RTX 4070 — $799, RTX 3060 — $399.

Например, рекомендованная стоимость актуального флагмана RTX 3090 составляет $1499. Конечно, из-за дефицита и перекупщиков данную видеокарту продают по факту по более высокой цене. Но тогда и реальная стоимость RTX 4090 может быть даже выше $2999.