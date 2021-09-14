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Российские ученые обнаружили "эликсир молодости" в сибирской пихте

Газета.Ruиещё 3
55 минут назад

Российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире выявили способность терпенов пихты сибирской запускать в организме человека процесс аутофагии, способствуя таким образом увеличению продолжительности жизни, сообщает РИА "Новости".

Российские ученые нашли «эликсир молодости»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аутофагия - это процесс утилизации "отходов" живой клетки, при котором ненужные компоненты, например, поврежденные молекулы белков, органеллы или вирусы, перерабатываются в питательные вещества. В результате это очищает организм человека. Однако аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, а естественный процесс очищения находится в "спящем" состоянии.

Ученые по всему миру ищут способ, как этот процесс можно активировать, разрабатывая различные методы "включения" аутофагии в клетках организма человека. Эксперименты, которые провели авторы нынешней работы, позволили определить, что терпены пихты сибирской могут очень быстро и безопасно запускать аутофагию в человеческих клетках.

"Мы стоим на пороге открытия "эликсира молодости", который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека", - рассказала руководитель научных проектов компании "Инитиум-Фарм" Фания Маганова.

Ранее ученые из Тель-Авивского университета провели исследование и выяснили, что омолодить организм и продлить жизнь можно с помощью кислородной терапии.

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