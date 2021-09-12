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Учёные представили меняющую цвет искусственную кожу

Секрет Фирмы
30 минут назад

Специалисты Сеульского национального университета разработали материал, который может менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки. Искусственная кожа представляет собой гибкий дисплей, который состоит жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры. По мнению учёных, разработка будет полезна в военной области и при создании одежды для охоты.

Ученые представили меняющую цвет искусственную кожу
Фото: PixabayPixabay

По данным журнала Nature, для наглядной демонстрации изобретения учёные представили робота-хамелеона, на пластиковый корпус которого поместили камуфляжное покрытие. На коже андроида расположены несколько слоёв с нагревательными элементами из серебряной нанопроволоки, а сам материал при этом меньше человеческого волоса.

При перемещении робота специальные датчики анализируют оттенок и рисунок окружающей среды — полученная информация передаётся в микропроцессор, после чего сеть нанопроволоки нагревает жидкие кристаллы, чтобы те окрасились в нужный цвет.

Учёные отметили, что разработка может оказаться полезной не только для охотников и военнослужащих, но и тем, представителям других сфер, в том числе архитектуры, моды и искусства.

В конце августа «Секрет» рассказал о созданном учёными комнате для подзарядки электроники прямо по воздуху.

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