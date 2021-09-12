КНР запустила спутник для зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту второй оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen 5. Аппарат предназначен для гиперспектрального мониторинга атмосферы, воды и суши. Его доставила ракета-носитель Long March 4C, которая стартовала с площадки космодрома Тайюань 7 сентября, рассказал портал Space.com. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) объявила о запуске только после того, как спутник вышел на запланированную орбиту.
По данным американской системы мониторинга космического пространства, китайский спутник вывели на орбиту высотой 685 км. Находясь на ней, аппарат будет проходить над одной и той же точкой поверхности Земли ежедневно в одно и то же время, говорится в публикации на Space.com.
Gaofen 5 стал вторым из двух аналогичных аппаратов, разработку которых вели специалисты Шанхайской академии космических технологий (SAST), входящей в состав CASC. Спутник построили на базе платформы SAST3000, он несёт семь устройств для мониторинга атмосферы, воды и суши.
Новый спутник присоединится к двум другим оптическим и радиолокационным аппаратам дистанционного зондирования серии Gaofen, которые совместно образуют Китайскую систему наблюдения Земли в высоком разрешении (CHEOS).
«Гиперспектральное изображение означает, что спутник будет контролировать сотни очень узких каналов света, от ультрафиолетового до длинноволнового инфракрасного, что позволяет спутнику создавать изображения, указывающие химико-физический состав объектов на изображении», — отметили авторы публикации.
Первый спутник Gaofen 1 в рамках этой программы вывели на орбиту ещё в 2013 году. А первый спутник Gaofen 5 отправился в космос в 2018-м.
Китайские власти одобрили создание Китайской системы наблюдения Земли в высоком разрешении в 2010 году. Спутники мониторят землепользование, окружающую среду и океаны, реагируют на стихийные бедствия и помогают в их прогнозировании.
В 2021 году КНР совершила сразу несколько успешных запусков. В частности, Пекин приступил к строительству собственной космической станции и в начале июня отправил на орбиту первых тайконавтов. Запуск стал первым за последние пять лет случаем, когда Китай отправил в космос пилотируемую миссию. В конце мая Пекин успешно высадил на Марсе дистанционно управляемый марсоход. В результате Китай стал второй страной после США, которой это удалось.
В июне «Секрет» рассказывал, что Китай планирует отправить первую пилотируемую экспедицию на Марс в 2033 году. В августе власти КНР объявили о решении построить космический корабль прямо в космосе для исследования Вселенной. Они оценили эту задумку в $2,3 млн.