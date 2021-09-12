КНР запустила спутник для зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту второй оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen 5. Аппарат предназначен для гиперспектрального мониторинга атмосферы, воды и суши. Его доставила ракета-носитель Long March 4C, которая стартовала с площадки космодрома Тайюань 7 сентября, рассказал портал Space.com. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) объявила о запуске только после того, как спутник вышел на запланированную орбиту.

Фото: Pixabay Pixabay

По данным американской системы мониторинга космического пространства, китайский спутник вывели на орбиту высотой 685 км. Находясь на ней, аппарат будет проходить над одной и той же точкой поверхности Земли ежедневно в одно и то же время, говорится в публикации на Space.com.

Видео дня

Gaofen 5 стал вторым из двух аналогичных аппаратов, разработку которых вели специалисты Шанхайской академии космических технологий (SAST), входящей в состав CASC. Спутник построили на базе платформы SAST3000, он несёт семь устройств для мониторинга атмосферы, воды и суши.

Новый спутник присоединится к двум другим оптическим и радиолокационным аппаратам дистанционного зондирования серии Gaofen, которые совместно образуют Китайскую систему наблюдения Земли в высоком разрешении (CHEOS).

«Гиперспектральное изображение означает, что спутник будет контролировать сотни очень узких каналов света, от ультрафиолетового до длинноволнового инфракрасного, что позволяет спутнику создавать изображения, указывающие химико-физический состав объектов на изображении», — отметили авторы публикации.

Первый спутник Gaofen 1 в рамках этой программы вывели на орбиту ещё в 2013 году. А первый спутник Gaofen 5 отправился в космос в 2018-м.

Китайские власти одобрили создание Китайской системы наблюдения Земли в высоком разрешении в 2010 году. Спутники мониторят землепользование, окружающую среду и океаны, реагируют на стихийные бедствия и помогают в их прогнозировании.

В 2021 году КНР совершила сразу несколько успешных запусков. В частности, Пекин приступил к строительству собственной космической станции и в начале июня отправил на орбиту первых тайконавтов. Запуск стал первым за последние пять лет случаем, когда Китай отправил в космос пилотируемую миссию. В конце мая Пекин успешно высадил на Марсе дистанционно управляемый марсоход. В результате Китай стал второй страной после США, которой это удалось.