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В WhatsApp появится текстовая расшифровка голосовых сообщений

Ferra.ruиещё 1
3 часа назад

Стало известно, что в WhatsApp для iOS появится полезная функция, которая понравится тем, кто не любит слушать голосовые сообщения.

В WhatsApp появится текстовая расшифровка голосовых сообщений
Фото: dpa / ТАССdpa / ТАСС

Согласно данным WABetaInfo, мессенджер работает над расшифровкой голосовых сообщений. Эта расшифровка будет полностью выполняться на устройстве пользователя, поэтому WhatsApp и Facebook не смогут получить доступ к этим сообщениям. Похожая функция уже есть во «ВКонтакте».

Отмечается, что расшифровка голосовых сообщений также поможет Apple улучшить технологию распознавания речи. Отправка результатов компании будет добровольной. WhatsApp будет запрашивать вот такое разрешение:

Поскольку эта функция всё ещё находится в стадии разработки, бета-тестеры WhatsApp пока не могут опробовать её. Когда она станет доступна всем пользователям, тоже пока неясно.

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