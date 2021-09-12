Virgin Galactic пришлось отложить коммерческую миссию

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic отложила запуск первой коммерческой миссии Unity 23 совместно с итальянскими военно-воздушными силами (ВВС) до середины октября — ранее планировалось, что полёт состоится в конце сентября или начале октября. Перенос связан, в том числе, с расследованием американских регуляторов, которые изучают обстоятельства космического полёта бизнесмена.

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В рамках миссии Unity 23 корабль должен доставить в космос трёх членов экипажа — двух служащих итальянских ВВС и одного сотрудника Национального исследовательского совета Италии.

По данным Reuters, основной причиной переноса совместного с итальянцами запуска мог стать производственный дефект корабля. О нём компанию известил сторонний поставщик — проблемным узлом оказался компонент системы управления полётом. Неисправность выявили во время подготовки к испытательному запуску.

«На данный момент ещё неизвестно, присутствует ли дефект в кораблях компании и какие ремонтные работы в этой связи могут потребоваться», — заявил представитель Virgin Galactic. По его словам сейчас компания совместно с поставщиком проводит необходимые проверки.

Кроме того, другой причиной отсрочки могло стало расследование, которое в отношении Virgin Galactic проводит Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). FAA изучает обстоятельства суборбитального полёта космолёта Unity, который 11 июля доставил к границе космоса основателя компании Ричарда Брэнсона. Регулятор выяснил: судно отклонилось от заданного курса, что грозило ему аварийной посадкой.