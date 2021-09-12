В РФ заблокировали сайт c «чёрным списком работодателей»

Роскомнадзор заблокировал портал Antijob — площадку, на которой пользователи оставляли отзывы о российских работодателях. Об этом рассказали в Telegram-канале администраторов проекта. Как заявили представители Antijob, доступ к ресурсу ограничили по решению суда, а иск подал брокерский сервис «ПИК Брокер». Претензии компании вызвали опубликованные на портале отзывы об увольнении десятков сотрудников и нарушениях трудового законодательства.

Фото: Pixabay Pixabay

Как сообщили администраторы Telegram-канала Antijob, основной сайт сейчас недоступен — есть возможность открыть только «зеркало» сайта.

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Отзывы, по которым поступила жалоба, скрыты — на их месте теперь указаны запрос Роскомнадзора и ссылка на решение суда. Пользователям, публикации которых вызвали недовольство «ПИК Брокера», направят информацию о вынужденной корректировке постов и предложат переписать их заново.

В частности, один из пользователей утверждал, что брокерский сервис использует бесплатный труд работников во время стажировки без гарантий трудоустройства. По словам другого автора критического отзыва, в марте 2020 года «ПИК Брокер» якобы за один день расторг договор с 40 сотрудниками, заставив их писать заявления об увольнении «по соглашению сторон».

Несмотря на действия Роскомнадзора, тексты некоторых отзывов можно найти в решении суда или запросе ведомства, ссылки на которые оставляют на сайте.

Представители Antijob уточнили, что решение о блокировке портала суд принял ещё в мае 2021 года. По словам администраторов проекта, в течение нескольких дней после выполнения требований доступ к основному сайту должен вернуться.

Проект Antijob функционирует с середины 2000-х, его создали участники анархо-коммунистической организации «Автономное действие». Они называют своё детище «чёрным списком работодателей». По словам координатора проекта Виктора Горбачева, основная функция сайта — представить свободную площадку для работников, где они смогут поделиться своим мнением о работе в той или иной компании.