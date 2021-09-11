Вибрация мотоциклов негативно влияет на камеру iPhone

Компания Apple предупредила, что воздействие сильных вибраций, которые генерируют двигатели мотоциклов, могут негативно сказаться на работе камеры iPhone. Об этом сообщается на сайте Apple.

В публикации отмечается, что смартфоны не стоит устанавливать на держатели на мотоциклах.

«Двигатели с высокой мощностью или с большим объемом создают интенсивные вибрации высокой амплитуды, которые передаются через шасси и руль», — говорится в официальном сообщении Apple.

Компания отмечает, что из-за вибрации может испортиться система оптической стабилизации изображения и автофокусировка с обратной связью, которые доступны на iPhone.

Ранее Apple разослала журналистам приглашение на свою главную презентацию 2021 года, которая пройдет 14 сентября в 20.00 по московскому времени.