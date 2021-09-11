Сервис знакомств Tinder впервые возглавит женщина

Главой сервиса знакомств Tinder впервые с момента его основания в 2012 году станет женщина. С 27 сентября 2021-го должность гендиректора компании займёт Ренате Нюборг — топ-менеджер компании, отвечающая за продвижение проекта в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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По словам новоиспечённого руководителя, со своим мужем она познакомилась как раз в Tinder. Нюборг сменит на посту гендиректора Джима Ланцоне, который возглавил Yahoo. Ренате Нюборг имеет успешный опыт развития мобильного бизнеса, в том числе по части подписок, отметили в Tinder. Она присоединилась к команде проекта в 2020 году, после работы в Headspace — разработчике сервиса для медитации. До этого Нюборг больше четырёх лет работала в Apple, где вела подписку в App Store по всей Европе. В частности, она трудилась в Лондоне, Стокгольме, Париже, а до назначения жила в Швейцарии, откуда ей придётся переехать в Нью-Йорк.

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«В течение своей карьеры Ренате продемонстрировала острое чутьё в отношении того, как нужно развивать и продвигать мобильные продукты, развивать работающие по подписке бизнесы, расширяться на новые рынки и апеллировать к более молодым пользователям», — отметила гендиректор владеющей Tinder компании Match Group Шар Дюбей.

Она добавила, что Нюборг «лично и страстно чувствует миссию» приложения, поскольку сама познакомилась со своим мужем в Tinder. В свою очередь, Нюборг назвала команду сервиса самой вдохновляющей из тех, с которыми ей доводилось работать. Она сменит на посту главы Tinder Джима Ланцоне, переходящего на позицию гендиректора Yahoo. Tinder впервые представили в 2012 году. Вскоре после этого сервис смог стать самым популярным в мире приложением для знакомств. Приложение доступно в 190 странах и более чем на 40 языках.

По данным самой компании, его загрузили более 450 млн раз, что привело к 60 млрд совпадений. В начале 2020 года Tinder добавил в своё приложение «тревожную кнопку», которая позволяет отследить местоположение человека и уведомить экстренные службы в случае угрозы его жизни и здоровью.