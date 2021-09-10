Найдены следы древнейшего в Адриатике кораблекрушения

В Хорватии эксперты идентифицировали остатки корабля, найденного ранее подводными археологами на дне Адриатического моря у острова Иловик. Это оказалось торговое судно, которое затонуло более двух тысяч лет назад в результате какой-то катастрофы.

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Как сообщает Total Croatia News, речь идет о хорошо сохранившемся судне, найденном на дне у острова Иловик. Проведенный археологами анализ показал, что это открытие уникально.

Во-первых, сам корабль лежит на глубине всего около двух с половиной метров. Возможно, это способствовало его хорошей сохранности. Во-вторых, затонувшее судно датируется II веком до нашей эры. Это означает, что данный корабль является древнейшим из всех, когда-либо обнаруженных на дне Адриатического моря.

Проще говоря, ученые получили возможность исследовать древнейший в Адриатике корабль, а также установили место древнейшего кораблекрушения в этом море. Установлено, что это было торговое судно, которое, вероятно, следовало по важному морскому маршруту. Длина судна составляла 20-25 метров. Учитывая это, можно только удивляться тому, что до последнего времени данный корабль оставался незамеченным.

Он был обнаружен совершенно случайно словенским археологом Миланом Эриком в рамках исследования, стартовавшего в 2018 году. Оно проводится до сих пор в сотрудничестве с отделом подводной археологии Хорватского реставрационного института и французским Университетом Марселя.