Великобритании предрекли судьбу Атлантиды

Профессор университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр считает, что стремительное повышение температуры приведёт к катаклизмам такого масштаба, что Великобритания может оказаться под водой. Глобальное потепление, по его словам, спровоцирует ранее невиданные природные явления. Об этом сообщает Daily Star.

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Рост температуры приведёт к таянию полярных льдов. Как следствие, уровень Мирового океана резко поднимется, считает учёный. Также он предупредил о сильной опасности подводных оползней из-за изменения морских течений.

Макгуайр считает, что изменения подводного ландшафта будут провоцировать цунами, которые могут накрыть запад Великобритании.