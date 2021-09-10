Великобритании предрекли судьбу Атлантиды

Профессор университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр считает, что стремительное повышение температуры приведёт к катаклизмам такого масштаба, что Великобритания может оказаться под водой. Глобальное потепление, по его словам, спровоцирует ранее невиданные природные явления. Об этом сообщает Daily Star.
Рост температуры приведёт к таянию полярных льдов. Как следствие, уровень Мирового океана резко поднимется, считает учёный. Также он предупредил о сильной опасности подводных оползней из-за изменения морских течений.
Макгуайр считает, что изменения подводного ландшафта будут провоцировать цунами, которые могут накрыть запад Великобритании.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере трети редких видов животных грозит опасность исчезновения. Причиной тому служит глобальное изменение климата. Целый комплекс проблем угрожает экосистемам во всех сферах обитания животных и птиц. Повышение температуры, таяние льдов и общее изменение экосистемы станет тем, что, по мнению учёных, не сможет пережить большое количество редких видов. Как отмечают специалисты, в первую очередь опасность грозит китам и пингвинам.