Владельцы новых MacBook захотели засудить Apple

Владельцы новых MacBook Pro и MacBook Air, работающих на чипе M1, могут подать коллективный иск к компанию Apple из-за появления трещин на экранах ноутбуков. Представители Apple не дают чётких ответов о причине поломки, c которой сталкивается всё большее число пользователей. Признать брак производитель пока также не готов, сообщила американская юридическая фирма Migliaccio & Rathod. Её юристы объявили о начале расследования инцидента.
Как сообщили в Migliaccio & Rathod, пользователи, у которых треснул экран, хотели просто отрегулировать наклон монитора, когда по нему пошла трещина.
В Apple уверяют, что трещины возникли из-за попадания небольшого предмета между экраном и клавиатурой. Владельцы новых MacBook Pro и MacBook Air подозревают, что дисплеи просто недостаточно прочные, чтобы выдержать нормальное давление при открытии и закрытии ноутбука, а также во время регулировки положения экрана.
Негарантийный ремонт треснувшего дисплея оценивается в $600 (43 000 рублей по текущему курсу). Пользователи сомневаются, что после ремонта по экрану снова не пойдут трещины.
Ранее сообщалось, что Apple 14 сентября проведёт ежегодную презентацию, на которой представит четыре новых iPhone, умные часы Apple Watch с большим экраном, новую версию наушников AirPods, а также планшеты и ноутбуки MacBook Pro в новом дизайне.