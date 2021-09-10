Владельцы новых MacBook захотели засудить Apple

Владельцы новых MacBook Pro и MacBook Air, работающих на чипе M1, могут подать коллективный иск к компанию Apple из-за появления трещин на экранах ноутбуков. Представители Apple не дают чётких ответов о причине поломки, c которой сталкивается всё большее число пользователей. Признать брак производитель пока также не готов, сообщила американская юридическая фирма Migliaccio & Rathod. Её юристы объявили о начале расследования инцидента.

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Как сообщили в Migliaccio & Rathod, пользователи, у которых треснул экран, хотели просто отрегулировать наклон монитора, когда по нему пошла трещина.

В Apple уверяют, что трещины возникли из-за попадания небольшого предмета между экраном и клавиатурой. Владельцы новых MacBook Pro и MacBook Air подозревают, что дисплеи просто недостаточно прочные, чтобы выдержать нормальное давление при открытии и закрытии ноутбука, а также во время регулировки положения экрана.

Негарантийный ремонт треснувшего дисплея оценивается в $600 (43 000 рублей по текущему курсу). Пользователи сомневаются, что после ремонта по экрану снова не пойдут трещины.