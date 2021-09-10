Ученые предложили лечить COVID-19 препаратом от подагры

Американские ученые выяснили, что лекарство от подагры — пробенецид — может использоваться для борьбы с инфекцией SARS-CoV-2, вызывающей COVID-19, а также с другими распространенными и смертоносными респираторными вирусами вроде RSV и гриппа, так как обладает нужными для этого противовирусными свойствами. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports.

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Вирусы размножаются, вынуждая собственные клетки человека реплицировать и производить все большее количество новых вирусных частиц. Пробенецид блокирует этот процесс репликации, не давая вирусу заражать клетки человека. В ходе клинической проверки на животных в фармацевтической компании TrippBio было продемонстрировано, что препарат может действовать и как профилактическое средство еще до появления вируса, и в качестве лекарства уже после заражения SARS-CoV-2 и гриппом. Препарат также доказал свою эффективность в борьбе с RSV in vitro, однако исследования in vivo (то есть на живых организмах) продолжаются.

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Помимо предотвращения заболевания еще до его начала, пробенецид может повышать эффективность других методов лечения. Он уже используется совместно с некоторыми антибиотиками, поэтому возможно, что это лекарство сможет работать и в сочетании с другими методами лечения COVID-19. Сейчас исследователи пытаются выяснить, какая доза пробенецида будет самой оптимальной для борьбы с вирусами у людей, и планируют начать клинические испытания препарата в течение года.