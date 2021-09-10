Австралийские ученые расшифровали мычание коров

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) выяснили, о чем мычат коровы. Научную статью опубликовали в Natural News.
Оказалось, что эти животные способны общаться между собой. Определены и самые популярные темы для бесед. Чаще всего коровы говорят о погоде и еде. Кроме того, чаще всего между собой общаются представители голштино-фризской породы.
Расшифровать мычание помогла созданная программа. Ее назвали «Google Translate для коров». Ученые отметили, что у каждой из коров есть свой собственный голос. Еще животные могут выражать отчаяние, возбуждение, волнение и заинтересованность.
До этого уже были подобные исследования. Тогда ученые выяснили, что коровы общаются со своими телятами.
Ранее немецкие ученые исследовали звуковые сигналы, которыми обменивались грызуны из семи разных колоний. Так, голые землекопы научились общаться на разных диалектах.