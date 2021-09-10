Австралийские ученые расшифровали мычание коров

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) выяснили, о чем мычат коровы. Научную статью опубликовали в Natural News.

Фото: МТРК «МИР» / АВладимир Свояченко МТРК «МИР» / АВладимир Свояченко

Оказалось, что эти животные способны общаться между собой. Определены и самые популярные темы для бесед. Чаще всего коровы говорят о погоде и еде. Кроме того, чаще всего между собой общаются представители голштино-фризской породы.

Расшифровать мычание помогла созданная программа. Ее назвали «Google Translate для коров». Ученые отметили, что у каждой из коров есть свой собственный голос. Еще животные могут выражать отчаяние, возбуждение, волнение и заинтересованность.

До этого уже были подобные исследования. Тогда ученые выяснили, что коровы общаются со своими телятами.