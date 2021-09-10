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Названа причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Lenta.ru
15 минут назад

Исследователи из Китая, Нидерландов и Норвегии назвали причиной пермского вымирания — самого катастрофического в истории Земли — резкий рост температур вследствие выбросов вулканами Сибирской трапповой провинции больших объемов углекислого газа. Статья специалистов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Названа причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Ученые внесли в описывающую Землю модель данные о соотношении изотопов углерода, извлеченные из содержащихся в окаменелых водорослях и растениях липидов. Проведенные вычисления и сделанное с помощью астрохронологии уточнение датировки показали, что масштабный (более 36 тысяч гигатонн) и быстрый (в среднем по пять гигатонн в год за 109 тысяч лет) выброс углерода объясняется масштабным вулканизмом в сибирских траппах.

«Наши расчеты показывают, что главным источником роста количества атмосферного углекислого газа стали два крупных его выброса вулканами. Его концентрация в воздухе увеличилась с 400 миллионных долей по объему до десяти тысяч, что привело к чрезвычайно резкому росту температур в конце массового пермского вымирания», — отметил один из авторов работы, профессор Университета Осло Вольфрам Кюршнер.

Наука и техника,Нидерланды,Китай,Норвегия,
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