Названа причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Исследователи из Китая, Нидерландов и Норвегии назвали причиной пермского вымирания — самого катастрофического в истории Земли — резкий рост температур вследствие выбросов вулканами Сибирской трапповой провинции больших объемов углекислого газа. Статья специалистов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.