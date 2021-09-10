Названа причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Ученые внесли в описывающую Землю модель данные о соотношении изотопов углерода, извлеченные из содержащихся в окаменелых водорослях и растениях липидов. Проведенные вычисления и сделанное с помощью астрохронологии уточнение датировки показали, что масштабный (более 36 тысяч гигатонн) и быстрый (в среднем по пять гигатонн в год за 109 тысяч лет) выброс углерода объясняется масштабным вулканизмом в сибирских траппах.