В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые раскрыли опасность нового коронавируса "Мю"

Ferra.ru
58 минут назад

Medical Express поделился известными фактами об одном из вариантов COVID-19.

Ученые раскрыли опасность нового коронавируса "Мю"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает автор материала, версия "Мю" встречалась у жителей США, Европы и Южной Америки. ВОЗ в августе 2021 года определила его как "интересный вариант". Специалисты всё ещё предполагают, что он может негативно повлиять на эффективность вакцины.

Сейчас вариант "Мю" распространяется довольно медленно. Пока известно менее 1 процента случаев заражения им по всему миру. В Колумбии, где его впервые обнаружили, это около 39 процентов заболевших. По поводу ситуации в Европе Министерство здравоохранения Франции заявило недавно, что число заражённых "Мю" в Европе в последнее время не увеличивалось. Представители ВОЗ также сообщили о росте количества заболевших этим вариантом коронавируса в ряде стран Южной Америки.

Автор подчёркивает, что сейчас специалисты больше обеспокоены "Дельта"-вариантом, поскольку он более заразен.

Наука и техника,ВОЗ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители