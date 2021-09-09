«Затерянный мир» ледникового периода нашли в Северном море

Международная команда ученых впервые получила изображения древнего ландшафта, который давно исчез с поверхности Земли. Он скрывается глубоко под дном Северного моря. Специальное сканирование позволило обнаружить даже скрытые русла гигантских рек.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Geology. Ландшафты сформировались миллионы и тысячи лет назад под огромными ледяными щитами. Они были скрыты во время нескольких ледниковых периодов. Раньше они были частью поверхности современной Великобритании и Западной Европы.

Обнаружить и запечатлеть захватывающие пейзажи под Северным морем ученые смогли с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. По словам авторов исследования, эта технология по принципу действия напоминает магнитно-резонансную томографию.

Новый метод дал ученым возможность в буквальном смысле заглянуть под дно Северного моря. Они смогли получить трехмерные изображения объектов, которые расположены на глубине залегания от нескольких метров до нескольких сотен метров под морским дном. Исследователи обнаружили огромные каналы, которые, вероятно были руслами древних рек, а также туннельные долины.

«Это открытие поможет нам лучше понять продолжающееся отступление современных ледников в Антарктиде и Гренландии. Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на участке, по которому они перемещаются», - рассказал ведущий автор исследования Джеймс Киркхэм.