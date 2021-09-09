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Китай успешно запустил спутник Zhongxing-9B

ТАСС
20 минут назад

Китай в четверг успешно запустил спутник Zhongxing-9B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай успешно запустил спутник Zhongxing-9B
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ракета-носитель Long March-3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 19:50 по пекинскому времени (14:50 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Телеканал не приводит информацию о назначении спутника. Нынешний запуск стал 388-м для ракет-носителей серии Long March.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.

Наука и техника,Китай,
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