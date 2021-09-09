Китай успешно запустил спутник Zhongxing-9B

Китай в четверг успешно запустил спутник Zhongxing-9B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель Long March-3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 19:50 по пекинскому времени (14:50 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Телеканал не приводит информацию о назначении спутника. Нынешний запуск стал 388-м для ракет-носителей серии Long March.