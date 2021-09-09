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Исландские экологи возьмут «пробы» дыхания китов

Экосфера
30 минут назад

С развитием туризма люди проникают даже в те уголки планеты, куда раньше попасть не представлялось возможным. На сегодняшний день путешественники могут даже отправиться на экскурсию по северному побережью Исландии, чтобы понаблюдать за китами — самыми крупными подводными млекопитающими.

Исландские экологи возьмут «пробы» дыхания китов
Фото: canvacanva

Несмотря на то, что такие заплывы уже практикуются, последствия для китов пока мало изучены. Поэтому исландские ученые из благотворительной организации по сохранению морской среды Whale Wise решили узнать — испытывают ли гиганты стресс, когда в их поле зрения попадают туристические лодки? Исследование стартовало в 2018 году, но пандемия замедлила научную деятельность.

В поиске ответа на этот вопрос экологам помогали дроны. Они дожидались, когда животное вынырнет, чтобы собрать пробы воды во время выдоха.

В ходе эксперимента ученые собрали капли воды, когда поблизости не было туристических лодок и когда они были. Таким образом сравнивали состояние китов.

Образцы отправляют в лабораторию, где анализируют уровень кортизола, или гормона стресса. Для того, чтобы исследование считалось достаточно аргументированным, требуется проанализировать как минимум 50 проб. Специалисты Whale Wise повысили планку и заявили, что, даже несмотря на сложность сбора проб, в их планах — проанализировать 100 образцов «дыхания» китов.

Результаты исследования пока неизвестны, но экологи подчеркнули, что в случае, если они найдут признаки стресса у китов, туристическую деятельность на севере Исландии необходимо будет ограничить.

Наука и техника,Наука,Исландия,
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