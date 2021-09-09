Исландские экологи возьмут «пробы» дыхания китов

С развитием туризма люди проникают даже в те уголки планеты, куда раньше попасть не представлялось возможным. На сегодняшний день путешественники могут даже отправиться на экскурсию по северному побережью Исландии, чтобы понаблюдать за китами — самыми крупными подводными млекопитающими.
Несмотря на то, что такие заплывы уже практикуются, последствия для китов пока мало изучены. Поэтому исландские ученые из благотворительной организации по сохранению морской среды Whale Wise решили узнать — испытывают ли гиганты стресс, когда в их поле зрения попадают туристические лодки? Исследование стартовало в 2018 году, но пандемия замедлила научную деятельность.
В поиске ответа на этот вопрос экологам помогали дроны. Они дожидались, когда животное вынырнет, чтобы собрать пробы воды во время выдоха.
В ходе эксперимента ученые собрали капли воды, когда поблизости не было туристических лодок и когда они были. Таким образом сравнивали состояние китов.
Образцы отправляют в лабораторию, где анализируют уровень кортизола, или гормона стресса. Для того, чтобы исследование считалось достаточно аргументированным, требуется проанализировать как минимум 50 проб. Специалисты Whale Wise повысили планку и заявили, что, даже несмотря на сложность сбора проб, в их планах — проанализировать 100 образцов «дыхания» китов.
Результаты исследования пока неизвестны, но экологи подчеркнули, что в случае, если они найдут признаки стресса у китов, туристическую деятельность на севере Исландии необходимо будет ограничить.