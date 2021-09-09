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Хакеры взломали компьютеры ООН

Lenta.ruиещё 3
54 минуты назад

В 2021 году хакеры взломали компьютерные сети ООН и получили массив данных, которые можно использовать в качестве компромата против сотрудников организации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Resecurity.

Хакеры взломали компьютеры ООН
Фото: ReutersReuters

Для кибератаки злоумышленники использовали имя пользователя и пароль сотрудника ООН, вероятно, купленные в даркнете. Таким образом они получили информацию, которая может быть использована «против учреждений международной организации».

По данным Bloomberg, доступ к сетям ООН был у хакеров уже 5 апреля.

«Такие организации как ООН являются ценной мишенью для кибершпионажа... Их цель состояла в том, чтобы собрать компромат на как можно большее число пользователей сети, чтобы собирать разведданные в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Resecurity Джин Ю.

По данным исследования Positive Technologies, число хакерских атак по всему миру во втором квартале 2021 года выросло на 0,3 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года. Ключевым оружием хакеров исследователи назвали вредоносное программное обеспечение (ВПО).

Наука и техника,ООН,Bloomberg,
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