Хакеры взломали компьютеры ООН

В 2021 году хакеры взломали компьютерные сети ООН и получили массив данных, которые можно использовать в качестве компромата против сотрудников организации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Resecurity.

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Для кибератаки злоумышленники использовали имя пользователя и пароль сотрудника ООН, вероятно, купленные в даркнете. Таким образом они получили информацию, которая может быть использована «против учреждений международной организации».

По данным Bloomberg, доступ к сетям ООН был у хакеров уже 5 апреля.

«Такие организации как ООН являются ценной мишенью для кибершпионажа... Их цель состояла в том, чтобы собрать компромат на как можно большее число пользователей сети, чтобы собирать разведданные в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Resecurity Джин Ю.