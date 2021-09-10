Астрономы нашли в Солнечной системе сотни неизвестных объектов

Используя данные обзора Dark Energy Survey в видимой и ближней инфракрасной области спектра, международная коллаборация астрономов из США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии смогла идентифицировать 815 транснептуновых объектов, из которых 461 объект был ранее неизвестен. Статья готовится для публикации в одном из журналов Американского астрономического общества, ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Фото: JAXA JAXA

Речь идет про ледяные астероиды пояса Койпера, находящиеся за пределами орбиты Нептуна. До сегодняшнего момента было известно примерно о трех тысячах транснептуновых объектах, каждая такая находка несет новую информацию о том, как формировалась Солнечная система, и, возможно, эти данные позволят рано или поздно найти неуловимую девятую планету.

Обзор проводился при помощи четырехметрового телескопа Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. Этот инструмент обладает максимальной чувствительностью в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области.

Обзор, проводившийся с августа 2013 года по январь 2019 года, не ставил своей основной целью поиск объектов пояса Койпера, он был нацелен прежде всего на изучение сверхновых и скоплений галактик для уточнения данных по ускоренному расширению Вселенной, на которое, как считается, влияет таинственная темная энергия (Dark Energy).