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Астрономы нашли в Солнечной системе сотни неизвестных объектов

Газета.Ruиещё 1
47 минут назад

Используя данные обзора Dark Energy Survey в видимой и ближней инфракрасной области спектра, международная коллаборация астрономов из США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии смогла идентифицировать 815 транснептуновых объектов, из которых 461 объект был ранее неизвестен. Статья готовится для публикации в одном из журналов Американского астрономического общества, ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Астрономы нашли в Солнечной системе сотни неизвестных объектов
Фото: JAXAJAXA

Речь идет про ледяные астероиды пояса Койпера, находящиеся за пределами орбиты Нептуна. До сегодняшнего момента было известно примерно о трех тысячах транснептуновых объектах, каждая такая находка несет новую информацию о том, как формировалась Солнечная система, и, возможно, эти данные позволят рано или поздно найти неуловимую девятую планету.

Обзор проводился при помощи четырехметрового телескопа Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. Этот инструмент обладает максимальной чувствительностью в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области.

Обзор, проводившийся с августа 2013 года по январь 2019 года, не ставил своей основной целью поиск объектов пояса Койпера, он был нацелен прежде всего на изучение сверхновых и скоплений галактик для уточнения данных по ускоренному расширению Вселенной, на которое, как считается, влияет таинственная темная энергия (Dark Energy).

Однако широта обхвата и чувствительность этого инструмента очень пригодились и для поиска объектов на окраинах Солнечной системе на расстояниях свыше 30 астрономических единиц.

Наука и техника,Соединенное Королевство,Бразилия,Австралия,Испания,Швейцария,Соединенные Штаты,Германия,
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