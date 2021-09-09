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В флагманский Xiaomi Mi 11 добавили новые функции

Ferra.ru
3 часа назад

Китайский гигант Xiaomi начал распространять обновление оболочки MIUI 12.5.11.0 Enhanced Edition для Xiaomi Mi 11. Благодаря ему в флагманском смартфоне появились новые функции.

В флагманский Xiaomi Mi 11 добавили новые функции
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, обновленная прошивка призвана исправить более 220 проблем с системными приложениями. Помимо прочего она оптимизирует операционную систему и обладает поддержкой “жидкого” хранилища, способного выявлять степень фрагментации с высокой чувствительностью и увеличивать эффективность дефрагментации на 60%.

Также благодаря оболочке в Xiaomi Mi 11 появилось сверхточное управление памятью и оптимизация эксплуатации памяти. Улучшения также коснулись и заметок, контактов, сообщений, часов, калькуляторов, галереи, погоды и экранов. Так, например в калькулятор добавили кнопки «Выбрать все» и «Отменить», в то время как в альбоме появилась возможность переименовывать скриншоты перед их сохранением.

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