В флагманский Xiaomi Mi 11 добавили новые функции

Отмечается, обновленная прошивка призвана исправить более 220 проблем с системными приложениями. Помимо прочего она оптимизирует операционную систему и обладает поддержкой “жидкого” хранилища, способного выявлять степень фрагментации с высокой чувствительностью и увеличивать эффективность дефрагментации на 60%.

Также благодаря оболочке в Xiaomi Mi 11 появилось сверхточное управление памятью и оптимизация эксплуатации памяти. Улучшения также коснулись и заметок, контактов, сообщений, часов, калькуляторов, галереи, погоды и экранов. Так, например в калькулятор добавили кнопки «Выбрать все» и «Отменить», в то время как в альбоме появилась возможность переименовывать скриншоты перед их сохранением.