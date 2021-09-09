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Раскрыты характеристики iPhone 14, выходящего в 2022 году

Ferra.ru
20 минут назад

Вчера в сети появились первые рендеры iPhone 14 Pro с пропавшей «чёлкой». Теперь же инсайдеры опубликовали характеристики грядущей линейки, анонс которой Apple готовит лишь осенью 2022 года.

Раскрыты характеристики выходящего в 2022 году iPhone 14
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Соответствующую таблицу опубликовал основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг в своём Twitter-аккаунте.

Согласно ней, в 2022-м нас также ждут четыре модели iPhone, только называться они будут иначе: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Max-версии оснастят 6,68-дюймовыми дисплеями, а остальные модели — экранами на 6,06 дюйма.

При этом Pro-версии грядущих iPhone получат дисплеи с динамической частотой обновления (от 1 до 120 Гц), а более простые модификации получат стандартный 60 Гц экран.

Более полную информацию о том, какие характеристики скрываются за линейкой iPhone 14 можно найти выше в таблице.

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