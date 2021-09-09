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Раскрыты сроки выхода финальной версии Android 12

Газета.Ruиещё 1
37 минут назад

Официальный релиз Android 12 состоится "всего через несколько недель", сообщаетThe Verge со ссылкой на заявление компании Google. 9 сентября 2021 года была выпущена финальная бета-версия Android 12 (Beta 5), которая получила статус Release Candidate, что подкрепляет обещания Google о скором выходе новой версии ОС.

Раскрыты сроки выхода финальной версии Android 12
Фото: GoogleGoogle

Release Candidate в названии прошивки означает, что новая версия Android является стабильной, благодаря чему многие пользователи, участвующие в программе-бета тестирования, получат полноценно работающую версию Android 12 с обновленным интерфейсом, виджетами и приложениями. В 2020 году Android 11 стала доступна 8 сентября.

В этом году Android 12 выйдет не ранее второй половины месяца. По сообщениям инсайдеров, причиной переноса релиза стала презентация Apple, назначенная на 14 сентября, из-за чего компания решила перенести свое мероприятие и доработать ПО.

Ранее стала известна дата презентации iPhone 13 и других новинок Apple.

Наука и техника,Google,Apple,
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