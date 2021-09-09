Ученые обнаружили необычное свойство Млечного Пути

«Для того, чтобы учесть общее соотношение газа и пыли, некоторые элементы - такие как железо, цинк, титан, кремний и кислород - наблюдались одновременно. После этого мы могли оценить долю металлов в пыли и добавить ее к имеющимся оценкам для установления общего соотношения», - рассказала ведущий автор исследования Аннализа де Сиа.