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Срок эксплуатации МКС рекомендовали продлить

Газета.Ruиещё 1
20 минут назад

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) в ходе очередного заседания решила рекомендовать продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА "Новости"РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Срок эксплуатации МКС рекомендовали продлить
Фото: NASANASA

"Участники комиссии - представители стран-участников программы МКС - обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что участники заседания также договорились продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими государственными структурами. В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го или даже до 2032 года.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация МКС не создаст никаких больших проблем еще несколько лет. По его словам, "ресурс (МКС) у нас по 2025 год нормальный".

В конце августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента Международной космической станции сильно изношены.

По его словам, после 2025 года они могут начать выходить из строя. В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Наука и техника,Олег Новицкий,Владимир Соловьев,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
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