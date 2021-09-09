Срок эксплуатации МКС рекомендовали продлить

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) в ходе очередного заседания решила рекомендовать продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА "Новости"РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Фото: NASA NASA

"Участники комиссии - представители стран-участников программы МКС - обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что участники заседания также договорились продолжить работу по согласованию продления срока эксплуатации станции с соответствующими государственными структурами. В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го или даже до 2032 года.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация МКС не создаст никаких больших проблем еще несколько лет. По его словам, "ресурс (МКС) у нас по 2025 год нормальный".

В конце августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента Международной космической станции сильно изношены.