В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российские ученые обнаружили вызывающий лихорадку вирус

Lenta.ruиещё 5
21 минуту назад

Специалисты новосибирского центра «Вектор» выявили новый вирус, способный вызывать симптомы лихорадки. Об этом сообщают «Известия».

Ученые в РФ обнаружили вызывающий лихорадку вирус
Фото: Егор Камелев / UnsplashЕгор Камелев / Unsplash

Новый патоген получил название Manych в честь реки Маныч на юге России. Вирус обнаружили в образцах сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Заразиться Manych можно от укуса клеща. При этом вместе с ККГЛ он способен вызывать вирусную инфекцию у человека с характерными для лихорадки проявлениями. Основные симптомы — озноб и высокая температура около 39 градусов.

Уточняется, Manych является близкородственным вирусу Jingmen tick virus (JMTV), который китайские ученые обнаружили в 2014 году в слюнных железах различных видов клещей. Особенность вирусов данной группы в том, что их геном разделен на четыре сегмента, а для размножения в клетке хозяина все четыре частицы должны соединиться. По мнению врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, таким образом вирус может уходить от иммунного ответа организма.

По мнению экспертов, пока что Manych не представляет опасности. В то же время они не исключают, что он может мутировать.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, с какими необратимыми последствиями могут столкнуться россияне при укусе клеща.

Наука и техника,Александр Мясников,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители