Огромную солнечную ферму в горах Китая сняли на видео с дрона

Солнечную ферму Taihang, которая покрывает горы в Китае, сняли на видео с высоты птичьего полета. Кадры с раскинувшимися на несколько горных вершин панелями альтернативной энергетики появились на странице Latest in Engineering в Twitter, где рассказывается о последних достижениях в области инженерии.
«Солнечная ферма Taihang в Китае построена прямо в местных горах и ежегодно сокращает выбросы углекислого газа на 251 000 метрических тонн», – говорится в публикации.
Несколько лет назад другая китайская солнечная ферма, расположенная в пустыне Кузупчи, получила статус самой большой. Фотоэлектрическая электростанция занимает площадь в 195 футбольных полей.