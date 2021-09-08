Огромную солнечную ферму в горах Китая сняли на видео с дрона

Солнечную ферму Taihang, которая покрывает горы в Китае, сняли на видео с высоты птичьего полета. Кадры с раскинувшимися на несколько горных вершин панелями альтернативной энергетики появились на странице Latest in Engineering в Twitter, где рассказывается о последних достижениях в области инженерии.