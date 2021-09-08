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Маск ответил на приглашение Рогозина на чай

Секрет Фирмы
47 минут назад

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск отозвался на предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина приехать в гости на чай. Глава госкомпании не раз публично хвалил Маска. По его словам, предприниматель реализовал идеи, которые хотели бы осуществить в России. В интервью CNN Рогозин заявил, что ждёт Маска к себе в гости и «уже поставил чайник на огонь».

Маск ответил на приглашение Рогозина на чай
Фото: ReutersReuters

За чаем глава «Роскосмоса» предложил обсудить внеземную жизнь и вопросы использования космоса для сохранения жизни на Земле.

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» — откликнулся Маск у себя в Twitter.

«Давайте начнём с любимого индийского чая моей бабушки!» — ответил Рогозин.

«Секрет» уже рассказывал, что Илон Маск часто с восхищением отзывается о советских достижениях в космосе и хвалит работу российских конструкторов. По его словам, они смогли произвести «потрясающие» ракетные двигатели на жидком топливе.

4 сентября Маск провёл экскурсию по SpaceX для внука и правнука Сергея Королёва. По словам внука советского конструктора Андрея Королёва, предприниматель встретил гостей «по-королевски».

Глава «Роскосмоса» периодически комментирует заявления Маска. Например, Рогозин назвал планы по высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года абсолютным абсурдом.

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