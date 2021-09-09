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Facebook выпустила умные очки за $299

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

Компания Facebook совместно с итальянской Ray-Ban выпустила умные очки с возможностью отвечать на звонки, снимать фото и видео и затем отправлять контент в социальные сети. Купить устройство можно будет за $299. В комплекте с ним идёт портативный зарядный чехол, который продлит «жизнь» гаджета на дополнительные три дня. Ранее Facebook отозвала миллионы VR-шлемов из-за вреда для кожи.

Facebook выпустил умные очки
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Ray-Ban Filmsкадр из видео / YouTube-канал Ray-Ban Films

Первые умные очки от Facebook получили название Ray-Ban Stories. Гаджет оснащён двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами, которые активируются специальной кнопкой или голосовыми командами. Продолжительность видеороликов ограничена 30 секундами.

Весь отснятый контент синхронизируется с приложением Facebook View, с помощью которого можно редактировать фото и видео, а затем отправлять их непосредственно на свой аккаунт в Facebook или на другие платформы, включая Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat. Кроме того, снимки ролики можно сохранять в галерее телефона.

Ray-Ban Stories также позволяют отвечать на звонки и слушать музыку. При этом устройство работает без наушников — в дужки очков встроены динамики. На рамке гаджета есть сенсорная панель для регулировки громкости и воспроизведения, с её помощью пользователь может ставить на паузу то, что слушает.

Зарядки умных очков от Facebook хватит почти на шесть часов работы. Полностью зарядить гаджет можно за час. При этом в комплексе с Ray-Ban Stories идёт портативный зарядный футляр, полный заряд которого позволит использовать очки дополнительные три дня, что удобно в поездках.

Продавать Ray-Ban Stories будут в интернет-магазине Ray-Ban, а также в розничных магазинах в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и Австралии.

Ранее «Секрет» рассказывал, что Facebook решила отозвать свыше 4 млн шлемов виртуальной реальности (VR) Oculus Quest 2, проданных в США и Канаде. Оказалось, что устройства вызывают у владельцев раздражение кожи.

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