Twitter разрешил удалять подписчиков, не блокируя их

Социальная сеть Twitter запустила тест новой функции – удаление подписчиков без их блокировки и каких-либо предупреждений. Когда функция станет доступна широкой аудитории, это поможет «уходить» из виду неприятных или навязчивых подписчиков.
Как комментирует будущую функцию издание Engadget, это нововведение важно для тех, кто подвергается преследованию, оскорблениям или каким-либо ещё неприятных действиям со стороны других пользователей Twitter. Будет ли введена возможность удаления, не сообщается, но важно другое: функция работает по принципу не блокировки, а выхода из общения. И если пользователю нужно будет с кем-либо в соцсети разорвать контакты, функция позволит просто исчезнуть из их ленты без предупреждений и уведомлений.
Как отмечается, это не помешает следить за деятельностью публичного аккаунта, но поможет уменьшить вероятность преследования с навязчивыми комментариями и хейтом. А когда функция будет открыта широкой аудитории, она поможет контролировать в соцсети качество общения в целом.