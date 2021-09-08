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Twitter разрешил удалять подписчиков, не блокируя их

Ferra.ruиещё 1
21 минуту назад

Социальная сеть Twitter запустила тест новой функции – удаление подписчиков без их блокировки и каких-либо предупреждений. Когда функция станет доступна широкой аудитории, это поможет «уходить» из виду неприятных или навязчивых подписчиков.

Twitter разрешил удалять подписчиков, не блокируя их
Фото: ReutersReuters

Как комментирует будущую функцию издание Engadget, это нововведение важно для тех, кто подвергается преследованию, оскорблениям или каким-либо ещё неприятных действиям со стороны других пользователей Twitter. Будет ли введена возможность удаления, не сообщается, но важно другое: функция работает по принципу не блокировки, а выхода из общения. И если пользователю нужно будет с кем-либо в соцсети разорвать контакты, функция позволит просто исчезнуть из их ленты без предупреждений и уведомлений.

Как отмечается, это не помешает следить за деятельностью публичного аккаунта, но поможет уменьшить вероятность преследования с навязчивыми комментариями и хейтом. А когда функция будет открыта широкой аудитории, она поможет контролировать в соцсети качество общения в целом.

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