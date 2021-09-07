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TikTok превзошёл YouTube по среднему времени просмотра

Ferra.ru
2 часа назад

Новый отчёт показал, что жители США и Великобритании стали больше времени проводить в TikTok, а не на YouTube.

TikTok превзошёл YouTube по среднему времени просмотра
Фото: TikTokTikTok

Отчёт предоставила компания App Annie. Исследователи обнаружили, что среднее время просмотра на пользователя в TikTok выше, чем аналогичный показатель YouTube. Это свидетельствует о более высоком уровне вовлечённости.

Тем не менее, YouTube сохраняет первое место по общему затраченному времени, а не на одного пользователя, поскольку у сервиса в целом намного больше пользователей.

Также из отчёта App Annie стало ясно, что мировым лидером по количеству скачиваний остался TikTok, опередивший Instagram. В России в топ приложений по проведенному в них времени за первое полугодие 2021 года вошли Youtube, WhatsUpp Messenger, VK, TikTok.

Наука и техника,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
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