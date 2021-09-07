TikTok превзошёл YouTube по среднему времени просмотра

Новый отчёт показал, что жители США и Великобритании стали больше времени проводить в TikTok, а не на YouTube.

Фото: TikTok TikTok

Отчёт предоставила компания App Annie. Исследователи обнаружили, что среднее время просмотра на пользователя в TikTok выше, чем аналогичный показатель YouTube. Это свидетельствует о более высоком уровне вовлечённости.

Тем не менее, YouTube сохраняет первое место по общему затраченному времени, а не на одного пользователя, поскольку у сервиса в целом намного больше пользователей.