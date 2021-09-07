Распознающий COVID за полчаса прибор создали в России

Российские специалисты разработали аппарат, который за 27 минут способен определить наличие коронавируса у человека. В создании прибора приняли участие эксперты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заявила доктор медицинских наук Дарья Крючко.

По словам специалиста, диагностическая система в течение 27 минут от момента забора материала до получения результата с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена.

«При определенной доработке, созданная для определения вируса SARS-Cov-2 система сможет выявлять и другие антигены», — подытожила она.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус в России отступит через ближайшие полтора-два года. Пока же страну ожидает четвертая волна COVID-19, передает Царьград. Также врач заметил, что с коронавирусом в России столкнулось уже 80-90% населения, отмечает MK.RU.