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В России создали прибор, распознающий COVID за полчаса

Ura.Ru
7 сентября 2021

Российские специалисты разработали аппарат, который за 27 минут способен определить наличие коронавируса у человека. В создании прибора приняли участие эксперты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заявила доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Распознающий COVID за полчаса прибор создали в России
Фото: URA.RUURA.RU

«Сейчас в Институте физико-химической медицины ФМБА России разработан прибор для определения наличия антигена вируса. В основе аппарата лежит метод изотермической амплификации», — передает «РИА Новости» слова Крючко.

По словам специалиста, диагностическая система в течение 27 минут от момента забора материала до получения результата с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена.

«При определенной доработке, созданная для определения вируса SARS-Cov-2 система сможет выявлять и другие антигены», — подытожила она.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус в России отступит через ближайшие полтора-два года. Пока же страну ожидает четвертая волна COVID-19, передает Царьград. Также врач заметил, что с коронавирусом в России столкнулось уже 80-90% населения, отмечает MK.RU.

Наука и техника,Технологии,Евгений Тимаков,Федеральное медико-биологическое агентство,Московский комсомолец,РИА Новости,Россия,
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