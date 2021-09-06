Коронавирус может стать причиной снижения либидо у женщин

Женщины, переболевшие коронавирусом, могут жаловаться на снижение полового влечения. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сексолога, сексопатолога, президента «Профессионального объединения врачей сексологов», психотерапевта Евгения Кульгавчука.

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Врач рассказал изданию, что у многих его пациентов после коронавируса, особенно перенесенного в тяжелой форме, снижается либидо. По его словам, причины разные - от астении до потери обоняния.

«При потере обоняния при COVID-19 не только временно теряются запахи, при этом ухудшается улавливание запахов противоположного пола, а это опосредованно тоже снижает сексуальное влечение. Часто сопутствующая депрессия усугубляет картину», — пояснил Кульгавчук.

Врач рассказал, что любое серьезное заболевание снижает либидо и ослабляет половую функцию, так как природа на этот сложный период оберегает человека от продолжения рода.

Он напомнил, что у мужчин также снижается либидо, так как в результате перенесенного коронавирусса поражаются отвечающие за выработки тестостерона клетки Лейдига. А тестостерон в свою очередь отвечает за либидо.