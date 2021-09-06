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Коронавирус может стать причиной снижения либидо у женщин

Елена Прошина
27 минут назад

Женщины, переболевшие коронавирусом, могут жаловаться на снижение полового влечения. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сексолога, сексопатолога, президента «Профессионального объединения врачей сексологов», психотерапевта Евгения Кульгавчука.

Коронавирус может стать причиной снижения либидо у женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врач рассказал изданию, что у многих его пациентов после коронавируса, особенно перенесенного в тяжелой форме, снижается либидо. По его словам, причины разные - от астении до потери обоняния.

«При потере обоняния при COVID-19 не только временно теряются запахи, при этом ухудшается улавливание запахов противоположного пола, а это опосредованно тоже снижает сексуальное влечение. Часто сопутствующая депрессия усугубляет картину», — пояснил Кульгавчук.

Врач рассказал, что любое серьезное заболевание снижает либидо и ослабляет половую функцию, так как природа на этот сложный период оберегает человека от продолжения рода.

Он напомнил, что у мужчин также снижается либидо, так как в результате перенесенного коронавирусса поражаются отвечающие за выработки тестостерона клетки Лейдига. А тестостерон в свою очередь отвечает за либидо.

Сексолог Дмитрий Гарин сообщил изданию, что снижение полового влечения – временное явление. Он пояснил, что после болезни вся энергия идет на восстановление. На человека также влияет сниженный гормональный фон и нарушенная биохимия в теле.

Наука и техника,Евгений Кульгавчук,
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