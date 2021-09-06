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Итальянский каскадер на самолете пролетел через два туннеля в Турции. Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

Итальянский летчик пролетел на самолете через два автомобильных туннеля и установил рекорд. Соответствующее видео размещено в YouTube-канале VOL.AT - Vorarlberg Online.

Каскадер пилотажной группы Red Bull Дарио Коста в начале сентября на легкомоторном самолете установил новый рекорд, пролетев в Стамбуле два туннеля, чье расстояние составляет примерно 2,25 километра. Полет занял менее 44 секунд, при этом максимальная скорость воздушного судна составила 245 километров. При этом, вылетев из туннеля, пилот выполнил праздничную петлю.

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