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Apple поднимет цены на iPhone 13 из-за дорогого процессора

Ferra.ru
35 минут назад

Уже совсем скоро мы увидим iPhone 13. Едва ли не больше всего людей интересует стоимость новых смартфонов Apple. Слухи вокруг этого ходят самые разные. Появился ещё один.

Apple повысит цены на iPhone 13 из-за дорогого процессора
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно информации отраслевого портала Digitimes, производитель чипов TSMC поднял цены на микросхемы на 20%. Это должно касаться и 5-нм процессоров Apple A15 Bionic, которые лягут в основу iPhone 13. Из-за повышения стоимости чипов цена смартфонов может вырасти.

Есть и другая информация. Сообщается, что цены TSMC для других клиентов выросли на 15-20%, но для Apple — всего на 3%. Есть мнение, что Apple может оказывать влияние на TSMC, из-за того, что является главным клиентом тайваньского производителя.

В итоге пока неясно, какого повышения цен на iPhone 13 следует ожидать. В любом случае, всю информацию мы узнаем уже 14 сентября на презентации компании.

Наука и техника,Apple,
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