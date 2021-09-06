В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Врачи раскрыли способ борьбы с усталостью

Ferra.ru
1 час назад

Издание Express опубликовало материал, в рамках которого британские врачи рассказали одну из причин усталости, объяснив, как с ней можно бороться.

Врачи раскрыли способ борьбы с усталостью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, согласно данным источников, человек может чувствовать себя усталым ввиду дефицита железа организме. Помимо прочего при недостатке этого элемента появляется быстрая утомляемость, ощущение сонливости, а также отсутствие сил на занятие рутинными делами. В то же время, продолжительное сохранение такого состояния может намекать на наличие какой-либо болезни.

Врачи, при наличии усталости, порекомендовали сдать кровь на анализ, выяснив, может ли причиной такому состоянию быть дефицит железа. Способом борьбы с усталостью в данном случае является употребление добавок с содержанием этого вещества. Следует помнить, что дозировку такого препарата должен высчитывать врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители