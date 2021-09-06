На Восточном создадут филиал Центра подготовки космонавтов

Филиал подмосковного Центра подготовки космонавтов планируется создать на космодроме Восточный к 2025 году, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Для космонавтов к 2025 году, то есть к первому полету нового пилотируемого корабля с экипажем, будет создан филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.
Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля.
Напомним, в июле гендиректор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что новая версия скафандра «Сокол-М» для полетов на космическом корабле «Орел» максимально упрощена, при этом его планируется сделать многоразовым.