На Восточном создадут филиал Центра подготовки космонавтов

«Для космонавтов к 2025 году, то есть к первому полету нового пилотируемого корабля с экипажем, будет создан филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля.