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Начались клинические исследования «Ковид-глобулина»

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад

Препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом проходит первую стадию клинических исследований, сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

Начались клинические исследования «Ковид-глобулина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» – специфический антиковидный иммуноглобулин», – сообщила она ТАСС на полях Восточного экономического форума, проходившего 2-4 сентября во Владивостоке.

Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован.

Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям.

Наука и техника,Наука,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,Ростех,ИТАР-ТАСС,
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