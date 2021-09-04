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Роскосмос допустил визит Илона Маска на космодром Восточный

Lenta.ruиещё 3
52 минуты назад

Роскосмос допустил визит Илона Маска на космодром Восточный
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский инженер и бизнесмен Илон Маск, может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он допустил визит руководителя компаний Tesla и SpaceX в Россию. «Надо его приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь, когда пойдут уже пуски не просто "Ангары"», — отметил он. Рогозин добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года, он выйдет в космос на ракете-носителе «Ангара».

В конце августа Рогозин рассказал, что пригласил Илона Маска и американских предпринимателей Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона посетить запуск корабля «Союз МС-19» с Байконура. Старт назначен на 5 октября.

Вторая очередь строительства космодрома включает установку стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5», а также создание сопутствующей инфраструктуры. Котлован под комплекс начали рыть летом 2019 года, окончание строительства ожидается в конце 2022-го. Первый пуск «Ангары» должен состояться в 2023 году.

Ранее Рогозин назвал способных бросить вызов Илону Маску российских специалистов. По его словам, это новые кадры Самарского университета.

Наука и техника,Илон Маск,Джефф Безос,Ричард Брэнсон,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,
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