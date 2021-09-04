Названы самые мощные Android-смартфоны

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro оказался самым производительным по итогам августа. Об этом сообщается в отчете популярного китайского бенчмарка AnTuTu.

Фото: Xiaomi Black Shark 4 Pro Xiaomi Black Shark 4 Pro

Ориентированный на геймеров флагманский аппарат от Xiaomi удержал первое место в рейтинге, набрав 864 тысячи баллов. На второй позиции с 846 баллами оказался Iqoo 8 Pro, на третьей — RedMagic 6 Pro, который получил 829 тысяч очков. Лидер рейтинга оказался единственным телефоном, который получил 16 гигабайт оперативной памяти. Также флагман имеет чип Qualcomm Snapdragon 888 и 512 гигабайт встроенной памяти.

Аутсайдером в рейтинге самых мощных девайсов был назван Vivo X60 Pro+, который замыкает топ-10 с 804 тысячами очков. Также в список попали Iqoo 8, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9, Realme GT и Xiaomi Mix 4.

Больше всего представителей в рейтинге — по два устройства —имеют Xiaomi, OnePlus и Iqoo.