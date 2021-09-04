Психолог рассказала, как скука может привести к смерти

Были исследования учёных, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни. Из этого можно сделать вывод, что постоянная скука может перерасти в депрессию и довести до летального исхода - Ирина Хвингия, Нейропсихолог