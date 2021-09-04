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Психолог рассказала, как скука может привести к смерти

Ferra.ru
1 час назад

Клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что хроническая скука может оказаться смертельной. Всё потому, что человек теряет интерес к жизни. Специалист рассказала, как не допустить этого состояния.

Психолог рассказала, как скука может привести к смерти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Под скукой имеют в виду состояние, когда человек подавлен, малоактивен и слабо интересуется происходящим. Это становится проблемой, когда человек постоянно находится в таком состоянии.

Были исследования учёных, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни. Из этого можно сделать вывод, что постоянная скука может перерасти в депрессию и довести до летального исхода - Ирина Хвингия, Нейропсихолог

Единственный способ справиться со скукой — начать избавлять от её причин. Если это не удаётся сделать самостоятельно, можно обратиться к специалисту. Если случай не тяжёлый, можно сходить к психологу. Если же всё запущено — к психиатру.

Ирина добавила, что первопричина формирования скуки — большое количество бессмысленных и бесполезных занятий.

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