Психолог рассказала, как скука может привести к смерти

Клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что хроническая скука может оказаться смертельной. Всё потому, что человек теряет интерес к жизни. Специалист рассказала, как не допустить этого состояния.
Под скукой имеют в виду состояние, когда человек подавлен, малоактивен и слабо интересуется происходящим. Это становится проблемой, когда человек постоянно находится в таком состоянии.
Были исследования учёных, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни. Из этого можно сделать вывод, что постоянная скука может перерасти в депрессию и довести до летального исхода - Ирина Хвингия, Нейропсихолог
Единственный способ справиться со скукой — начать избавлять от её причин. Если это не удаётся сделать самостоятельно, можно обратиться к специалисту. Если случай не тяжёлый, можно сходить к психологу. Если же всё запущено — к психиатру.
Ирина добавила, что первопричина формирования скуки — большое количество бессмысленных и бесполезных занятий.