Амурских тигров в России стало больше

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев на Восточном экономическом форуме рассказал в интервью РИА Новости о наметившейся в России тенденции к росту популяции редких хищников.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Виталий Аньков / РИА Новости

По его оценкам, в стране сейчас насчитывается больше 600 особей краснокнижного зверя.

«Мы сейчас говорим, что более 600 особей. Потому что уровень антропогенного воздействия, браконьерства, размножения сохранился. Тенденции к росту [численности] есть. Сейчас этих хищников однозначно более 600, это подтверждают данные мониторинга», — подчеркнул Арамилев.

Он отметил, что во времена, когда популяция амурского тигра составляла 500 особей, они приносили по 80-90 тигрят ежегодно. Сейчас же они должны приносить по 90-100 детенышей, что существенно увеличивает шансы на рост популяции. По словам Арамилева, более точный порядок цифр специалисты узнают после проведения сплошного учета эту зиму.