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Создана батарея, которая проработает 28 тысяч лет

Ferra.ru
1 час назад

СМИ рассказали, что учёные создали алмазную батарею, способную проработать 28 тысяч лет. Такая батарея может питать кардиостимулятор всю жизнь человека.

Создана батарея, которая проработает 28 тысяч лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработку представил стартап из Сан-Франциско Nano Diamond Battery (NDB). Для создания батареи использовались панельные наноалмазы. Исследователи выращивают миниатюрные алмазы с помощью химического осаждения из паровой фазы. При этом процессе газы при чрезвычайно высоких температурах заставляют углерод кристаллизоваться на материале подложки. Получившиеся наноалмазы компания объединяет их с радиоактивными изотопами из ядерных отходов.

Такие батареи можно использовать даже в космических аппаратах, чтобы они годами работали без подзарядки. Стартап Nano Diamond Battery хочет начать продавать первые устройства с алмазной батареей в 2022 году.

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