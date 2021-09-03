Первый космический перец зацвел на МКС

На борту Международной космической станции (МКС) впервые зацвел перец-чили, сообщила американский астронавт Меган МакАртур.
«Новости о космических (перцах) чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю», – написала МакАртур в Twitter, сопроводив сообщение фото цветущего перца.
Российские ученые планировали выращивать сладкий перец на МКС, однако новая оранжерея «Лада-2» была утрачена в декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04».
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.