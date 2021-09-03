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Сбер презентует второй суперкомпьютер в ноябре

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В ходе своей пресс-конференции в рамках ВЭФ-2021 председатель правления СберБанка Герман Греф рассказал, что Сбер планирует презентовать свой второй суперкомпьютер на конференции AI Journey в ноябре.

Сбер презентует второй суперкомпьютер в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается второго суперкомпьютера, то мы сейчас активно его реализуем. Я думаю, что ко дню рождения банка мы должны закончить и запустить его, протестировать. Мы хотим на нашей ежегодной конференции AI Journey, которая состоится осенью, презентовать его и объявить», - сказал он.

Новый суперкомпьютер будет отличаться еще большей мощностью, и самое важное энергоэффективностью, отметил он.

Ранее в 2019 году Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили первый суперкомпьютер «Кристофари» для решения задач искусственного интеллекта. «Кристофари» специально был создан для ускорения разработки продуктов и сервисов на базе AI. При этом Сбербанк предоставляет ресурсы суперкомпьютера любым компаниям, благодаря чему даже стартап наравне с крупной корпорацией может получить огромные вычислительные мощности.

Производительность суперкомпьютеров измеряется в специальных величинах — флопсах, то есть в количестве операций с плавающей запятой, которые система может выполнять в секунду. Мощность «Кристофари» имеет производительность порядка 6,7 петафлопса. До сих пор самым мощным суперкомпьютером был «Ломоносов 2» с производительностью в 1,85 петафлопса.

Наука и техника,Герман Греф,Сбербанк России,
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