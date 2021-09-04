В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Android-смартфонах сломался будильник

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Пользователи Android рассказали о неполадках в работе приложения Google Clock. Об этом сообщает издание Android Police.

На Android-смартфонах сломался будильник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Google Clock является встроенным в ОС Android будильником. Судя по жалобам многих пользователей, которые они оставили в соцсетях, фирменная программа сломалась. В частности, оказалась неисправна основная функция приложения, из-за чего некоторые пользователи рассказали, что не смогли проснуться в необходимое время — телефон просто не издал звукового сигнала.

Специалисты нашли зависимость между режимом «Не беспокоить» и неработающим будильником. Например, если активировать данную опцию перед сном, то режим тишины может распространиться и на будильник, который не сработает в указанное время. Однако многие пользователи отметили, что не включали данную функцию на своих устройствах.

Позже выяснилось, что неполадки могут быть связаны с приложением музыкального сервиса Spotify. Данная программа позволяет интегрировать Spotify в приложение будильника, например, установить на звонок определенный музыкальный трек. Ошибка интеграции, имевшая место у многих пользователей, фактически отключала будильники на смартфонах.

На жалобы пользователей обратили внимание в Google. Инженеры компании пообещали выпустить исправляющую ошибку обновление в ближайшее время.

Последний крупный сбой в системе Android был зафиксирован в конце июня. Тогда пользователи смартфонов по всему миру испытывали проблемы с использованием девайсов и не могли воспользоваться сервисами Google.

Наука и техника,Google,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители