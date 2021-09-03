Обновлен рейтинг смартфонов, которые реже всего тормозят

Так, первого места в свежем рейтинге удостоился Xiaomi Mix 4. Специалисты признали, что плавность работы аппарата обеспечивает в том числе и новейшая прошивка MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Второе и третье место заняли смартфоны компании Asus — ROG Phone 5S Pro и ROG Phone 5S. Оба устройства оснащены AMOLED экранами с частотой обновления 144 Гц, что и делает интерфейс более плавным.