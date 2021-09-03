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Обновлен рейтинг смартфонов, которые реже всего тормозят

Ferra.ruиещё 1
38 минут назад

Популярный бенчмарк Master Lu опубликовал свежий список смартфонов, которые реже всего тормозят. Специалисты оценивали плавность интерфейса устройств.

Обновлен рейтинг смартфонов, которые реже всего тормозят
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, первого места в свежем рейтинге удостоился Xiaomi Mix 4. Специалисты признали, что плавность работы аппарата обеспечивает в том числе и новейшая прошивка MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Второе и третье место заняли смартфоны компании Asus — ROG Phone 5S Pro и ROG Phone 5S. Оба устройства оснащены AMOLED экранами с частотой обновления 144 Гц, что и делает интерфейс более плавным.

Полный рейтинг выглядит так:
  1. Xiaomi Mix 4 — 198,35 балла.
  2. Asus ROG Phone 5S Pro — 196,30 балла.
  3. Asus ROG Phone 5S — 190,33 балла.
  4. Moto Edge S Pro — 186,52 балла.
  5. Moto Edge Light Luxury Edition — 179,77 балла.
  6. iQOO 8 Pro — 176,26 балла.
  7. iQOO 8 — 175,18 балла.
  8. Honor Magic 3 Ultimate Edition — 168,68 балла.
  9. Honor Magic 3 Pro — 168,56 балла.
  10. Honor Magic 3 — 165,76 балла.
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