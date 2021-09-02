Россияне пожаловались на сбой в Instagram

Пользователи из России и некоторых других стран пожаловались на проблемы, связанные с доступом к Instagram. О сбоях в популярной соцсети сообщает сервис DownDetector.

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Согласно данным сервиса, к 14:00 мск о неполадках сообщили более двух тысяч человек. Так, у 64 процентов из них не получалось загрузить контент, примерно пятая часть пожаловавшихся россиян не могла авторизоваться, а у 15 процентов людей не открывалась веб-версия социальной сети.

Судя по карте сбоев, чаще всего в России на неполадки жаловались жители крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, проблемы зафиксированы и в других странах — Турции, Словакии, Польше, Германии и в некоторых других государствах.